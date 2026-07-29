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Анна Калинская: «В этом году чувствую себя лучше всего с точки зрения здоровья. Не чувствую себя выгоревшей»

Анна Калинская прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в первом круге в Вашингтоне – 6:4, 6:1.

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