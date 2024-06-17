Юрий Ильинов

Украинские ресурсы сообщают об активизации в стране пророссийского сопротивления На Украине активизировалось партизанское движение, до пуска поездов под откос дело еще не дошло, но релейные шкафы заполыхали по всей территории страны. Об этом сообщают украинские ресурсы. В Киеве отмечают активизацию пророссийского сопротивления. В последние дни на железной дороге проведен ряд диверсий, уничтожаются трансформаторные будки, релейные шкафы, повреждаются детали верхнего строения путей. Отмечается задержка в движении грузовых поездов и воинских эшелонов. Больше всего случаев в Одесской области, на территориях времено оккупированных российских регионов, а также приграничных Харьковской и Сумской областей. Очень сильное подполье в Николаеве. В ночь с 14 на 15 июня в селе Подобная неподалеку от железнодорожного переезда неизвестные сорвали 2 замка, открыли трансформаторы, облили бензином и подожгли. Около 12:40 в г. Сумы между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф. — пишет украинская пресса, приводя некоторые данные за последние дни. Также, по данным украинской разведки, подпольщики активно сливают российской армии места дислокации украинских военных, размещения техники и складов, после чего по ним отрабатывают российские ракеты или дроны-камикадзе типа «Герань». Украинский народ устал от майданной власти и хочет мира и спокойной жизни.