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Царьград

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Вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ уничтожили блиндажи ВСУ в Курской области

Вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ уничтожили блиндажи ВСУ в Курской области

Вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ и Ми-8ПСГ успешно уничтожили блиндажи ВСУ и боевую технику в приграничном районе Курской области.

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