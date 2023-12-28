Десантис: Трамп будет использовать власть против оппонентов в случае победы

Губернатор штата Флорида и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис предупредил, что его конкурент Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом будет использовать власть против своих политических оппонентов.
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