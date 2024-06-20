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ВС РФ отбили атаки ВСУ и в ходе контратакующих действий заняли новые территории в треугольнике Макеевка-Невское-Площанка

ВС РФ отбили атаки ВСУ и в ходе контратакующих действий заняли новые территории в треугольнике Макеевка-Невское-Площанка

Противник подтверждает продвижение российских войск на стыке Луганского и Донецкого регионов. Сообщается, что, несмотря на серию атак со стороны ВСУ, все эти атаки российскими войсками были отбиты, после чего ВС РФ перешли в контратаку на одном из участков фронта – в треугольнике Макеевка-Невское-Площанка, заняв около 3 кв.

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