"Известия": Росстат закупил 392 тысячи ненужных планшетов на 9,2 млрд рублей

В 2011–2020 годах Росстат приобрел 392 тысяч планшетов на 9,2 млрд рублей. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на январский отчет Счетной палаты (СП) России о целевом использовании бюджетных средств на покупку имущества Росстатом.
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