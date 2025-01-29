"Известия": Росстат закупил 392 тысячи ненужных планшетов на 9,2 млрд рублей

В 2011–2020 годах Росстат приобрел 392 тысяч планшетов на 9,2 млрд рублей. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на январский отчет Счетной палаты (СП) России о целевом использовании бюджетных средств на покупку имущества Росстатом.