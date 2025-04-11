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Царьград

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Добить гегемона в тишине. Западу только предстоит понять, что сделала Россия

Добить гегемона в тишине. Западу только предстоит понять, что сделала Россия

Геополитическая картина мира стремительно меняется. Последние месяцы принесли целую череду событий, которые поставили под сомнение прочность западного альянса, десятилетиями считавшегося монолитным.

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