Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

БПЛА был сбит в небе над Истринским городским округом, подтвердили в МинобороныМэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.
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