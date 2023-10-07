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Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

БПЛА был сбит в небе над Истринским городским округом, подтвердили в МинобороныМэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.

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