33-летний житель Нижнего Тагила убил свою сожительницу

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя.
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