В Росптицесоюзе заявили, что яйца не подешевеют и цена на них "абсолютно нормальная"

Объемы поставок импортных яиц не дадут позитивного эффекта в ценообразовании, на который все так надеются В Российском птицеводческом союзе рассказали "Парламентской газете", что поставки яиц из-за рубежа вряд ли позволят снизить цены.
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