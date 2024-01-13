Госстройнадзор: сгоревший в Петербурге склад Wildberries работал незаконно

Сгоревший в Пушкинском районе Санкт-Петербурга склад Wildberries работал незаконно, поскольку не получал разрешение на ввод в эксплуатацию, заявил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров телеканалу «78».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии