Как приготовить итальянскую пасту дома

Фетучини Альфредо Фетучини Альфредо – это еще одно классическое итальянское блюдо. Для приготовления вам понадобятся: Фетучини — 500 грамм Сливочное масло — 100 грамм Сливки — 200 мл Пармезан — 150 грамм Соль и перец по вкусу Пошаговое приготовление: Нарежьте пармезан на мелкие кусочки или натрите на терке.