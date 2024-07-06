Как приготовить итальянскую пасту дома

Фетучини Альфредо Фетучини Альфредо – это еще одно классическое итальянское блюдо. Для приготовления вам понадобятся: Фетучини — 500 грамм Сливочное масло — 100 грамм Сливки — 200 мл Пармезан — 150 грамм Соль и перец по вкусу Пошаговое приготовление: Нарежьте пармезан на мелкие кусочки или натрите на терке.
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