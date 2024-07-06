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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как приготовить итальянскую пасту дома

Фетучини Альфредо  Фетучини Альфредо – это еще одно классическое итальянское блюдо. Для приготовления вам понадобятся: Фетучини — 500 грамм Сливочное масло — 100 грамм Сливки — 200 мл Пармезан — 150 грамм Соль и перец по вкусу Пошаговое приготовление: Нарежьте пармезан на мелкие кусочки или натрите на терке.

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