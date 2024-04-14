Студию Playground Games покинули ключевые сотрудники Fable и серии Forza Некоторые предс...

Студию Playground Games покинули ключевые сотрудники Fable и серии ForzaНекоторые представители видеоигрового сообщества заметили, что из студии Playground Games, которая в данный момент занимается разработкой игры Fable, уволилось несколько разработчиковЧитать дальше → источник.
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