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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студию Playground Games покинули ключевые сотрудники Fable и серии Forza Некоторые предс...

Студию Playground Games покинули ключевые сотрудники Fable и серии Forza Некоторые предс...

Студию Playground Games покинули ключевые сотрудники Fable и серии ForzaНекоторые представители видеоигрового сообщества заметили, что из студии Playground Games, которая в данный момент занимается разработкой игры Fable, уволилось несколько разработчиковЧитать дальше → источник.

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