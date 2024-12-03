Рианна в меховой шляпе и A$AP Rocky на премии Fashion Awards

Рианна и A$AP Rocky стали главными звёздами прошедшей в Лондоне премии Fashion Awards 2024, на церемонии вручения наград которой также были Мария Шарапова, Джулия Фокс, Анна Винтур и другие знаменитости.
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