Что творится в Сирии: боль и катастрофа, так быстро государства еще не рушились - самое важное

- Катастрофа – на наших глазах, можно сказать в прямом эфире. Древний Дамаск пал, сдан без боя, не сопротивляясь волне бандформирований… Лавина растеклась по Сирии, стремительно занимая города и села, военные базы, с/х, промышленные объекты, - написал военкор.