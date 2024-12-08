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Что творится в Сирии: боль и катастрофа, так быстро государства еще не рушились - самое важное

Что творится в Сирии: боль и катастрофа, так быстро государства еще не рушились - самое важное

- Катастрофа – на наших глазах, можно сказать в прямом эфире. Древний Дамаск пал, сдан без боя, не сопротивляясь волне бандформирований… Лавина растеклась по Сирии, стремительно занимая города и села, военные базы, с/х, промышленные объекты, - написал военкор.

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