Медведев: в Киеве может не наступить 10 мая из-за провокаций в День Победы

В Киеве может не наступить 10 мая в случае провокаций в адрес России в День Победы. Такое предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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