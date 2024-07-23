В Рязанской области боец ЧВК "Вагнер" получил документы ветерана СВО

Участник боевых действий обратился с возникшими вопросами к координатору по Милославскому району. Бойцу разъяснили , что именно требуется подготовить, чтобы подтвердить свое участие в СВО, и помогли собрать нужный пакет документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии