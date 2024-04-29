Microsoft позволит открывать без подключения к интернету файлы в веб-версии OneDrive...

Microsoft позволит открывать без подключения к интернету файлы в веб-версии OneDriveКомпания Microsoft начала внедрение нового автономного режима в веб-версии облачного хранилища OneDrive для бизнес-пользователей и образовательных учреждений.
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