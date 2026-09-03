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Путин объяснил, зачем России нужна высокая ключевая ставка

Путин объяснил, зачем России нужна высокая ключевая ставка

Путин подчеркнул, что без стабильной макроэкономической ситуации активизация вложений невозможна.Высокий уровень ключевой ставки в России является осознанным решением, направленным на сохранение макроэкономической стабильности, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

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