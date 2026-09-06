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NYT: Украина переплатила более $1 млрд при закупках оружия

NYT: Украина переплатила более $1 млрд при закупках оружия

Andrew Kravchenko/AP/TASS Украина за год потеряла около 1,2 миллиарда долларов из-за коррупции при закупках вооружений.

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