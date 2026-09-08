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Царьград

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НМИЦ эндокринологии заявил об омоложении диабета второго типа

НМИЦ эндокринологии заявил об омоложении диабета второго типа

В "НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова" Минздрава России сообщили об увеличении числа пациентов с диабетом второго типа среди 30-летних и моложе.

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