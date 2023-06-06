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Время планировать встречи с "Душой тундры"!

Время планировать встречи с "Душой тундры"!

Программа этнофестиваля "Душа тундры" уже сформирована, теперь мы ждём участников и, конечно же, вас - дорогие зрители!  Коротко о локациях для встреч: 9 июня - концертный зал ОЦНК 10 июня - площадь Культурно-делового центра 11 июня - ПЭК в п.

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