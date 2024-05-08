Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии

Российский лидер Владимир Путин поздравил глав Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
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