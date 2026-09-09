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Царьград

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Канцлер Германии Мерц заверил в стабильности энергоснабжения зимой

Канцлер Германии Мерц заверил в стабильности энергоснабжения зимой

Канцлер Германии Фридрих Мерц уверил, что страна готова к зиме, несмотря на полупустые хранилища. Он отверг предложение "Альтернативы для Германии" о закупках газа и подчеркнул ошибки в энергетической политике, сделав ставку на Норвегию и СПГ.

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