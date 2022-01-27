РИАП "АПРАЛ" МТ

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На Украине предложили России стать членом НАТО и снять напряжение в мире

На Украине предложили России стать членом НАТО и снять напряжение в мире

В эфире телеканала «НАШ» выступил ранее возглавлявший Интерпол на Украине Кирилл Куликов и заявил о призыве неких американских СМИ принять Россию в члены НАТО, он сообщил: «Решением всех накопившихся вопросов является вступление России в НАТО.

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