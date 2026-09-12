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Царьград

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В Новосибирске запустили 5G: 80 станций и 16 населенных пунктов

В Новосибирске запустили 5G: 80 станций и 16 населенных пунктов

Сеть пятого поколения начала работать в Новосибирске — город оказался в числе первых в стране, где абоненты сразу двух операторов получили доступ к 5G.

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