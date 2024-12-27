Небольшие проблемы с эскалаторами на «Горном институте». Два из них на подъем какое-то время не работали.
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Небольшие проблемы с эскалаторами на «Горном институте». Два из них на подъем какое-то время не работали.