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Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта продукции АПК

Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта продукции АПК

По итогам 2023 года, несмотря на остановки поставок в недружественные страны, экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) может показать такой же рост, как в прошлом году, заявила 14 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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