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Закон, порядок, государство

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Психологи Тихоокеанского флота учат военнослужащих противостоять стрессу

Психологи Тихоокеанского флота учат военнослужащих противостоять стрессу

На занятиях военнослужащим предлагаются простые, но эффективные техники: дыхательные упражнения, методы визуализации и концентрации на текущих задачах.

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