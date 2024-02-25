Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Анд
    Очередная статья ни о чем, графомания автора, похоже по принципу написать хоть что нибудь«Преступления» ка...
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Заморозкой участия Армении в ОДКБ Пашинян шантажирует Путина

Заморозкой участия Армении в ОДКБ Пашинян шантажирует Путина

После встречи и переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, что Ереван «заморозил» свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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