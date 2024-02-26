Конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну, — ICAN

Конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, поскольку растет число опасных проявлений поведения, заявила РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
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