Конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну, — ICAN

Конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, поскольку растет число опасных проявлений поведения, заявила РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.