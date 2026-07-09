Конфликт между журналистами Франции и Марокко перед матчем ЧМ-2026

Перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Марокко произошёл конфликт между журналистами двух стран во время пресс-конференции с участием марокканского нападающего Браима Диаса.
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