Фигуристка Константинова выразила сожаление из-за вылета Португалии с ЧМ–2026

Российская фигуристка Станислава Константинова призналась, что ей было обидно за футболиста Криштиану Роналду после того, как сборная Португалии вылетела из розыгрыша чемпионата мира по футболу 2026 года.
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