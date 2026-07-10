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Регионы России

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Фигуристка Константинова выразила сожаление из-за вылета Португалии с ЧМ–2026

Фигуристка Константинова выразила сожаление из-за вылета Португалии с ЧМ–2026

Российская фигуристка Станислава Константинова призналась, что ей было обидно за футболиста Криштиану Роналду после того, как сборная Португалии вылетела из розыгрыша чемпионата мира по футболу 2026 года.

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