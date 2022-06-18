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«Урал» предложил обсудить расширение РПЛ: «Предлагаем решить это сразу, чтобы уже в начале сезона все знали»

«Урал» инициировал обсуждение расширения РПЛ на общем собрании клубов. 20 июня команды обсудят увеличение числа участников чемпионата с сезона-2023/24.

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