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Рояль в кустах от Путина или неожиданное качество ФСО

Рояль в кустах от Путина или неожиданное качество ФСО

День, 19-е июля 2021 года, принёс нам удивительное известие. На фоне пространного сообщения народу, что вице-премьеры будут курировать федеральные округа и, очень надеюсь, лично отвечать за решение их проблем в федеральном правительстве, на фоне очередных увещеваний Путина, направленных к финансово-экономическому блоку, о необходимости выполнять задуманное и идти к намеченным целям, как гром среди ясного неба прозвучал приговор этому самому финансово-экономическому блоку, который в России сплошь либеральный.

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Татьяна Собколова
Только на словах и ничего больше.
Иван Захава
Танечка! Вы не слишком много взваливаете на свои плечи?! Может, как Собчак, в президенты?! На оценку работы президента знаний и опыта руководства страной хватает, так давайте, идите дальше! Что там Екатерина?! Татьяна I Это круче!
Татьяна Собколова
Очень не умный ответ.
Наталья Бушуева
Я бы даже сказала, глупый ответ, вообще ни о чём
Иван Захава
Ваш коммент тоже хроменький... вы показали себя полным профаном, как в политике, так и в экономике... что вы теперь хотите?
Татьяна Собколова
Лично от вас, ничего.
борис сторублевцев
так называемая "элита" будет всегда работать только на себя дорогих!!!!!!
Александр Силяков
как волка не корми ...
Иван Захава
Ходорковского с Березовским уже накормили! Медведева и еще десяток министров тоже! Или это мимо вас прошло?!
Александр Силяков
Сам-то понял, что написал?
Иван Захава
Буквы не знакомые?
Ночной кошмар
На то и ошейник с поводком, чтобы волк в лес не убежал.
Pawel Polistchuk
На Украине есть такая присказка:"Не бачила срака звідки".
Иван Захава
Нам хоть день без вашей мовы можно пожить?!
Борис
просто начали опять пристраивать очередную волну своих ублю....в и выбл....ов к кормушке и всего лишь ...
Иван Захава
"Борис, ты не прав!" Ходорковского с Березовским, Медведева и еще десяток министров помните! Или это мимо вас прошло?!
Борис
В чем вопрос???
Иван Захава
прочти еще раз! там в конце стоит такой значок - "?", это знак вопроса, он значит, что я спрашиваю...
Ночной кошмар
Есть примеры? Или так в методичке Госдепа написано?
Борис
есть и не один
Борис
И наверное кошмар из кабинета смотреть на серость своего бытия а не с вилы предоставленной госдепом...
Ночной кошмар
Только почему то ни одного примера ты не привёл. Боишься, что накажут за клевету? И это правильно. Бойся...)))
Ночной кошмар
Тебе госдеп уже виллу предоставил? На Аляске, наверное.... Гыыы...)))
Andrey Korolkevic
Ну,дай бог,чтобы в гудок не ушло...а то эти грефы с наебуллиными уже поперёк горла...
Иван Захава
Ходорковского с Березовским уже накормили! Медведева и еще десяток министров тоже! Или это мимо вас прошло?!
Виктор Геманов
Слова эти только для тонких душ понятны, а у наших олигархов и министров-капиталистов нервы, как смолёные канаты. Так что не пробьются эти деликатные, мягкие слова к их сердцам и уму ! Только плётка-трёххвостка, а не котово-Леопольдово: "Давайте жить дружно!" может сломать существующий порядок, существующее отношение чиновников и олигархов к благополучию страны и народа.
Иван Захава
Ходорковского с Березовским, Медведева и еще десяток министров помните! Или это мимо вас прошло?!
Леонид
Пара-тройка публичных расстрелов не помешает...)))
Сергей Цыбин
Это напоминает старый еврейский анекдот:" - Лучше поздно, чем никогда, - сказал еврей, ложась на рельсы после прохода поезда".
Александр Денисов
Как сказала Сара: "...нету денег, нех*й строить..." Ну поставят еще надсмотрщиков, ну будут еще больше воровать...
моряк океанский
однако перед выборами надо посочувствовать народу, а то недавно расхваливал ер от души, так народ приуныл, вот и вспомнил!
Евгений Алексеенко
Сразу разъясню, что никаких публичных казней не будет. Путин видит свою задачу не в том, чтобы создать такие условия для части элиты, которые подтолкнут её к саботажу, а в том, чтобы заставить её работать на Россию. То есть тех, кто есть, а не звать с улицы новых и начинать экспериментировать с ними. Это не поможет,как врали так и будут врать,самое эффективное средство это Калыма.
моряк океанский
коммент не по адресу, а по сути демагогия! черного кобеля не отмоешь до бела! принятые законы с подачи администрации президента за его подписью, полностью исключают контроль за поведением "элиты", ставя ее над обществом и законом.
Александр Донигевич
ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ И МЕСТО-- ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ , выбор момента.
Людмила Кормич
Всё как в известном анекдоте: "Новых наделаем или старых отмоем?" Только в натуре и отмывать не пытаются. и так сойдёт!

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