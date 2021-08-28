В США заявили об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане

Представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан рассказал о проведенной спецоперации против группировки "Исламское государство в Хорасане", которая входит в состав террористической организации "Исламское государство"*, передает ТАСС.
Представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан рассказал о проведенной спецоперации против группировки "Исламское государство в Хорасане", которая входит в состав террористической организации "Исламское государство"*, передает ТАСС.
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