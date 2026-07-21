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В Испании неизвестные в масках атаковали бар во время финала ЧМ. Партия Vox заявила: «Пока премьер Санчес тянул шею для фото в Нью-Йорке, его партнеры жестоко напали на людей»

В Испании группа радикалов напала на посетителей бара во время финала чемпионата мира. Инцидент произошел в одном из заведений города Берриосар в провинции Наварра, сообщает El Debate.

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