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СМИ: Шольц с обращением ко всему миру выступил перед пустым залом Генассамблеи ООН

СМИ: Шольц с обращением ко всему миру выступил перед пустым залом Генассамблеи ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на 78-й сессии высокого уровня Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября, выступил перед практически пустым залом заседаний, – сообщает немецкое издание Bild, сопроводив свою заметку фотографией с канцлером Шольцем на трибуне ООН.

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