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Жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона рублей за оправдание терроризма

Жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона рублей за оправдание терроризма

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Жителя Ижевска оштрафовали на 450 тыс. рублей за публичное оправдание деятельности украинской террористической организации в интернете.

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