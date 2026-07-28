БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 615 подписчиков

Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

  Мир вступает в эпоху жесткого и циничного передела энергетических рынков. Глядя на то, как Дональд Трамп открыто называет Великобританию «нищей страной» и призывает ее снести к чертям «уродливые ветряки» ради бурения в Северном море, становится очевидно: эра жертвенности во имя зеленых идеалов закончилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии