Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

Мир вступает в эпоху жесткого и циничного передела энергетических рынков. Глядя на то, как Дональд Трамп открыто называет Великобританию «нищей страной» и призывает ее снести к чертям «уродливые ветряки» ради бурения в Северном море, становится очевидно: эра жертвенности во имя зеленых идеалов закончилась.