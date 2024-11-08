Жители Смоленска передали в приюты для бездомных животных более тонны корма

Регулярная помощь для четвероногих питомцев проходит в рамках акции «Лучший друг» Инициативные жители региона собрали и передали в приюты для бездомных кошек и собак в Смоленской области более тонны корма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии