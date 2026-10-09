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Пятый канал

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Прокуратура отменила возбуждение дела против следователя по делу Лерчек

Прокуратура отменила возбуждение дела против следователя по делу Лерчек

Прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении следователя Никиты Тулупова, расследовавшего дело о пропаже украшений блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

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