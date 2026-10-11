В Турции вводят жесткие ограничения на соцсети для детей и подростков

В Турции решили проблему школоты в соцсетях одним росчерком пера. В соответствии с новым указом «Решения президента Турции», в стране вводится тотальный бан на соцсети для всех, кто не дорос до паспорта.
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