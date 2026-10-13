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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Акрон», «Краснодар» сыграет с «Факелом», «Зенит», «Динамо» Москва и ЦСКА проведут свои матчи в среду

13 октября « Локомотив » примет «Акрон» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, «Краснодар» сыграет с «Факелом».

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