Можга. Удмуртия. В Можге увековечат память о первом директоре швейной фабрики, участнике Великой Отечественной войны, кавалере двух орденов Красной звезды и ордена Дружбы народов Владимира Дмитриевича Дьяконова.
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