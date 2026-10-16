Вирус гриппа А, известный как свиной, обладает высоким пандемическим потенциалом. Новый штамм может появиться в ближайшее время, и он может быть более заразным, сообщил в интервью РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.