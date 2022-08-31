Экономист Перепелица: нежелание Польши перейти на евро может привести к распаду ЕС

Завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что идея Варшавы разрешить странам еврозоны вернуться к своим валютам и нежелание Польши переходить на евро могут обернуться распадом Евросоюза.