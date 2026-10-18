Афганистан, Узбекистан, Иран и Белоруссия закупают продукты питания, произведённые в Луганской Народной Республике, сообщает Луганский Информационный Центр со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
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