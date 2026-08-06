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Иркутск Сегодня

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Выпускникам СПО в Иркутской области предлагают зарплаты до 120 тысяч рублей

Кадровый центр «Работа России» в Иркутской области привлекает выпускников средних профессиональных учебных заведений, предлагая вакансии с заработной платой от 100 тысяч рублей, сообщили в областном правительстве.

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