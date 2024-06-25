Депутаты Ямала ввели штрафы для любителей парковаться у помоек

Депутаты Ямала приняли закон, который вводит штрафы за захламление дворов и других территорий, неправильное обращение с мусором, за парковку у мусорки, парковку грузовиков во дворах, ремонт машин в неположенном месте.
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